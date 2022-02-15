В Польше ввели особый режим киберопасности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение ввести в республике особый режим, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение ввести в республике особый режим, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Как передает Report, об этом сообщается во вторник на официальном сайте правительства.

"Для противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее по всей стране первый уровень предупреждения Alfa-CRP", - указано в сообщении. Особый режим вступит в силу во вторник, 15 февраля, в 23:59 (16 февраля в 02:59, бакинское время) и будет действовать до 28 февраля.

Напомним, что в последний раз такой же режим вводился на период с 18 по 23 января из-за потенциальной угрозы для безопасности информационно-коммуникационных систем.