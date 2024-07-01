В Польше ввели ограничения на въезд и выезд украинских дальнобойщиков

Власти Польши ввели ограничения на проезд границы для фур из Украины без разрешения на международные грузовые перевозки.

Власти Польши ввели ограничения на проезд границы для фур из Украины без разрешения на международные грузовые перевозки.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной приостановлен пропуск в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих <…> разрешения", - отметили в ведомстве, уточнив, что имеются ввиду документы Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).

Причина принятия такого решения Варшавой в сообщении не уточняется. Пункты пропуска на других участках украинской границы работают в прежнем режиме.