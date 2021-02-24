В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели

Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Он в связи с этим сообщил, что в этой связи в среду будет объявлено о новых ограничениях. "Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок", - уточнил министр.

Также он сказал, что правительство намерено ввести регионализацию ограничений. "Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве", - сказал Недзельский.

По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.