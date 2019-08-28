В Польше введен режим террористической опасности

Режим террористической опасности введен в Польше в связи с визитом президента США Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Американский президент посетит Польшу 31 августа – 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме Д.Трампа в Варшаву приедут руководители 20 государств.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал указ № 141, вводящий первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на территории Польши", - говорится в сообщении Правительственного центра безопасности Польши.

Оба уровня опасности будут действовать с полуночи 28 августа до 3 сентября.

Поясняется, что уровни опасности были введены в связи с "необходимостью обеспечения соответствующего уровня безопасности участников мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны".