В Польше вступили в силу очередные ограничения на въезд россиян

В понедельник вступили в силу очередные ограничения на въезд в Польшу для россиян.

В понедельник вступили в силу очередные ограничения на въезд в Польшу для россиян.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

В МИД Польши сообщили о том, что ограничена возможность въезда через воздушные и морские пункты пропуска для граждан РФ, отметив, что только расширенные и жесткие санкции могут нанести "решительный удар по режиму Владимира Путина".

Новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Исключения относятся к диссидентам, обладателям вида на жительство, членам дипломатических миссий, а также гуманитарным случаям.

Отметим, что неделю назад Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили россиянам въезд наземным транспортом через внешнюю границу с экономической, спортивной, туристической или культурной целью.

На основании этого решения на прошлой неделе было отказано во въезде 54 россиянам.