В Польше возрос интерес к службе в армии

В Польше повысился интерес граждан к службе в армии на фоне полномасштабной российско-украинской войны. В 2022 году Вооруженные силы страны смогли набрать 13 742 новых желающих - это рекорд с момента отмены воинской повинности в Польше в 2008 году

В Польше повысился интерес граждан к службе в армии на фоне полномасштабной российско-украинской войны. В 2022 году Вооруженные силы страны смогли набрать 13 742 новых желающих - это рекорд с момента отмены воинской повинности в Польше в 2008 году

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, польские ВС в начале 2023 года насчитывают 164 тысячи солдат, в том числе 36 тысяч членов добровольческих отрядов территориальной обороны.

Варшава ожидает, что в ближайшие годы количество служащих в военной сфере в стране вырастет еще больше - до 250 тысяч профессиональных солдат и до 50 тысяч добровольцев территориальной обороны. В Польше также с осени 2022 года проводятся однодневные курсы базовой военной подготовки для всех желающих.