В Польше во время стрельбы погибли два человека

В Малопольском воеводстве на юге Польши в результате стрельбы погибли два человека.

В Малопольском воеводстве на юге Польши в результате стрельбы погибли два человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на польский портал Onet.

По данным издания, жертвами стали 26-летняя женщина и 31-летний мужчина, это дочь и зять нападавшего. По предварительным данным, он открыл огонь из охотничьего ружья во время семейной ссоры. Ранения получили также теща и годовалый внук разыскиваемого, они доставлены в больницу.

Инцидент произошел днём 27 июня. Преступнику удалось скрыться в лесу, он, предположительно, все еще вооружен.

Полиция призывает местных жителей быть осторожными и разыскивает 57-летнего мужчину, разместив ориентировку в соцсетях.

Гюльнар Махмудова