В Польше планируют выбрать президента голосованием по почте

Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента республики дистанционно - при помощи почты.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе состоявшегося cегодня голосования в Сейме (нижней палате парламента) правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) смогла набрать необходимое большинство голосов, чтобы преодолеть наложенное ранее на этот закон вето Сената (верхней палаты).

Против сенатского запрета на голосование по почте выступили 236 депутатов, вето поддержали 213, 11 воздержались. Теперь закон должен утвердить президент. После этого в республике можно будет организовать выборы главы государства при помощи почты без необходимости посещения избирательных комиссий.

Вместе с тем планировавшиеся ранее на 10 мая выборы президента в Польше не состоятся. Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии организовать почтовое голосование не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась до 7 мая. Как ожидается, голосование будет организовано в июне.