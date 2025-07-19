В Польше ультраправые проводят антимигрантские акции протеста

Ультраправое объединение "Конфедерация" проводит в 80 городах по всей Польше акции протеста против миграционной политики правительства Дональда Туска.

Ультраправое объединение "Конфедерация" проводит в 80 городах по всей Польше акции протеста против миграционной политики правительства Дональда Туска.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным польской полиции, протестные мероприятия зарегистрированы в 100 местах на территории всей страны, в них могут принять участие тысячи людей. По оценкам организаторов, ожидается участие более 100 тыс. человек, самая массовая акция проходит в Варшаве.

Протестующие утверждают, что правительство не показало свою эффективность в борьбе с нелегальной миграцией, поэтому обычные граждане были вынуждены взять это дело в свои руки. Кроме того, они выступают против вступления в силу миграционного пакта ЕС, а также против строительства центров интеграции мигрантов.