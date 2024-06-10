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В Польше ультраправые показали рекордный результат на выборах в ЕП

В Польше ультраправые показали рекордный результат на выборах в ЕП В Польше ультраправые получили рекордный результат на выборах в ЕП
Другие страны
10 июня 2024 г. 10:24
В Польше ультраправые показали рекордный результат на выборах в ЕП

По результатам выборов в Европарламент в Польше партия действующего премьера Дональда Туска с незначительным отрывом обошла предыдущую партию власти "Право и справедливость", а третье место заняла ультраправая "Конфедерация".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, результаты выборов появились утром в понедельник.

"Гражданская коалиция" Туска получает 37,06% голосов и может претендовать на 21 место, "ПиС" – 36,16%.

Ультраправая "Конфедерация" получила свой лучший результат на евровыборах – 12,08%. С этими результатами партия может получить в Европарламенте шесть мест.

Такой результат подтвердил тенденцию роста популярности этой политсилы, которая наблюдалась в последнее время. В марте их готовы были бы поддержать 13% опрошенных.

Блок "Третий путь" получил 6,91%, "Левица" – 6,3%.

В следующем созыве Европарламента Польша будет иметь всего 53 мандата.

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