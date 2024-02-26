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В Польше стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих

В Польше стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих В Польше в понедельник стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 19:15
В Польше стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих

В Польше сегодня стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда перед вылетом в Париж на совещание лидеров западных стран по вопросам поддержки Украины.

"Буквально сегодня в рамках широкомасштабного плана учений [НАТО Steadfast] Defender начинаются маневры Dragon-24 в Польше", - сообщил польский лидер. О старте учений также проинформировало Объединенное командование вооруженных сил Польши.

Всего в учениях Dragon-24 будут участвовать около 20 тыс. военных из 10 государств - членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3 500 единиц техники.

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Версия на английском языке Polish president announces start of Dragon-24 military exercise

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