О нас

В Польше создадут базу для постоянного размещения бронетанковой бригады США

В Польше создадут базу для постоянного размещения бронетанковой бригады США Министерство обороны Польши намерено создать базу для постоянного дислоцирования американской бронетанковой бригады в окрестностях населенного пункта Тшебень на юго-западе страны.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 02:26
В Польше создадут базу для постоянного размещения бронетанковой бригады США

Министерство обороны Польши намерено создать базу для постоянного дислоцирования американской бронетанковой бригады в окрестностях населенного пункта Тшебень на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом заявил бригадный генерал Воска Польского, директор инвестиционного департамента НАТО Дариуш Мендрала.

"Предусмотрено создание условий для постоянного базирования бронетанковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и рассматриваются как приоритетные. Это будет лагерь на основе постоянной инфраструктуры, рассчитанной на размещение 4,8 тыс. военнослужащих", - приводит слова польского генерала Польское агентство печати.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 21:03
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
29 сентября 2023 г. 18:18
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi