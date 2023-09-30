В Польше создадут базу для постоянного размещения бронетанковой бригады США

Министерство обороны Польши намерено создать базу для постоянного дислоцирования американской бронетанковой бригады в окрестностях населенного пункта Тшебень на юго-западе страны.

Министерство обороны Польши намерено создать базу для постоянного дислоцирования американской бронетанковой бригады в окрестностях населенного пункта Тшебень на юго-западе страны.

Как передает Report , об этом заявил бригадный генерал Воска Польского, директор инвестиционного департамента НАТО Дариуш Мендрала.