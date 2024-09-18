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В Польше состоялось открытие склада бронетехники американских сухопутных войск

В Польше состоялось открытие склада бронетехники американских сухопутных войск Склад бронетехники Армии США открылся в Повидзе в центральной части Польши.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 23:13
В Польше состоялось открытие склада бронетехники американских сухопутных войск

Склад бронетехники Армии США открылся в Повидзе в центральной части Польши.

Как передает Report, об этом сообщил портал Defence24.

Согласно информации, на открытии склада присутствовали посол США в Варшаве Марк Бжезиньский и замглавы польского Минобороны Славомир Взентек.

Отмечается, что на объекте находятся 80 танков Abrams, 130 боевых машин пехоты M2A4 Bradley, а также 18 самоходных артиллерийских установок M109A7.

Подобные группировки баз ВС США сформированы в нескольких странах мира, в Европе они обозначаются кодом APS-2. До настоящего времени они располагались в Бельгии, Нидерландах и ФРГ.

Склад американской бронетехники в Повидзе начали строить в 2022 году, первая партия танков была переброшена на него из Германии в июне нынешнего года.

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