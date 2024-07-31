В Польше сообщили о готовности продавать Украине электроэнергию

Польша готова продавать генерируемое путем сжигания угля электричество Украине.

Польша готова продавать генерируемое путем сжигания угля электричество Украине.

Как передает Report, об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава комитета иностранных дел Сейма (нижней палаты польского парламента) Павел Коваль.

Он отметил, что у Варшавы имеется решение, как избежать расходов в рамках ETS (система торговли квотами на углеродные выбросы ЕС).

"У нас уже есть решение по ETS. Я пока не могу сказать, как оно выглядит технически", - отметил парламентарий.

Еврокомиссию должен устроить предлагаемый Варшавой вариант, утверждает политик. По его словам, Польша не будет продавать по дешевой цене электричество для Киева.

Впервые предложил поставлять Украине электричество, получаемое путем сжигания угля, польский премьер Дональд Туск на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 8 июля. Варшава также собирается увеличить поставки Киеву электрогенераторов.