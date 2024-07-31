О нас

В Польше сообщили о готовности продавать Украине электроэнергию

В Польше сообщили о готовности продавать Украине электроэнергию Польша готова продавать генерируемое путем сжигания угля электричество Украине.
Другие страны
31 июля 2024 г. 19:29
В Польше сообщили о готовности продавать Украине электроэнергию

Польша готова продавать генерируемое путем сжигания угля электричество Украине.

Как передает Report, об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава комитета иностранных дел Сейма (нижней палаты польского парламента) Павел Коваль.

Он отметил, что у Варшавы имеется решение, как избежать расходов в рамках ETS (система торговли квотами на углеродные выбросы ЕС).

"У нас уже есть решение по ETS. Я пока не могу сказать, как оно выглядит технически", - отметил парламентарий.

Еврокомиссию должен устроить предлагаемый Варшавой вариант, утверждает политик. По его словам, Польша не будет продавать по дешевой цене электричество для Киева.

Впервые предложил поставлять Украине электричество, получаемое путем сжигания угля, польский премьер Дональд Туск на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 8 июля. Варшава также собирается увеличить поставки Киеву электрогенераторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi