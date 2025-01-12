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В Польше солдатам грозит суд из-за оставленных у склада IKEA 240 мин

В Польше солдатам грозит суд из-за оставленных у склада IKEA 240 мин Четырем военнослужащим польской армии грозит судебное преследование из-за того, что, предположительно, в результате их халатности 240 противотанковых мин оказались рядом со складом IKEA.
Другие страны
12 января 2025 г. 21:42
В Польше солдатам грозит суд из-за оставленных у склада IKEA 240 мин

Четырем военнослужащим польской армии грозит судебное преследование из-за того, что, предположительно, в результате их халатности 240 противотанковых мин оказались рядом со складом IKEA.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Подозреваемыми являются четверо солдат, дело касается халатности при исполнении обязательств во время разгрузки партии вооружений. [Им грозит] до пяти лет лишения свободы", - заявил агентству представитель прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, добавив, что подозреваемые отрицают свою вину.

По его словам, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Мины транспортировали с востока страны на военный склад в районе населенного пункта Мосты на северо-западе. По прибытии в точку назначения мины не были полностью разгружены. Состав покинул Мосты, а вагон с минами был позже найден на путях рядом со складом шведского производителя мебели IKEA.

В публикации не уточняется, где конкретно был найден вагон, но у IKEA есть производство недалеко от города Бельск-Подляски на востоке страны.

Инцидент привел к отставке высокопоставленного военного, генерала Артура Кемпчиньского.

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