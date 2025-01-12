В Польше солдатам грозит суд из-за оставленных у склада IKEA 240 мин

Четырем военнослужащим польской армии грозит судебное преследование из-за того, что, предположительно, в результате их халатности 240 противотанковых мин оказались рядом со складом IKEA.

Четырем военнослужащим польской армии грозит судебное преследование из-за того, что, предположительно, в результате их халатности 240 противотанковых мин оказались рядом со складом IKEA.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters .

"Подозреваемыми являются четверо солдат, дело касается халатности при исполнении обязательств во время разгрузки партии вооружений. [Им грозит] до пяти лет лишения свободы", - заявил агентству представитель прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, добавив, что подозреваемые отрицают свою вину.

По его словам, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Мины транспортировали с востока страны на военный склад в районе населенного пункта Мосты на северо-западе. По прибытии в точку назначения мины не были полностью разгружены. Состав покинул Мосты, а вагон с минами был позже найден на путях рядом со складом шведского производителя мебели IKEA.

В публикации не уточняется, где конкретно был найден вагон, но у IKEA есть производство недалеко от города Бельск-Подляски на востоке страны.

Инцидент привел к отставке высокопоставленного военного, генерала Артура Кемпчиньского.