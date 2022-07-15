В Польше собирают деньги на БПЛА Bayraktar для Украины

Жители Польши собирают деньги на приобретение турецких БПЛА Bayraktar ТB-2 для ВС Украины.

Жители Польши собирают деньги на приобретение турецких БПЛА Bayraktar ТB-2 для ВС Украины.

Как передает Report, об этом пишет издание Balkan Insight.

На данный момент собрано около половины от суммы, необходимой для покупки беспилотника. Его стоимость составляет 4,6 млн евро. По данным издания, средства собирают с помощью специального сайта.

Ранее Литва передала Украине БПЛА Bayraktar. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что средства на беспилотник литовцы собрали с помощью пожертвований.