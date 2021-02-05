О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса

В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса Изменения войдут в силу с будущей пятницы и будут действовать две недели
Другие страны
5 февраля 2021 г. 16:51
В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса

В Польше через неделю откроется доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры. Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр культуры и спорта страны Петр Глиньский.

"С 12 февраля заработают кинотеатры, театры, филармонии, оперы, а также спортивные объекты на открытом пространстве – стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны", – сказал Глиньский. Он отметил, что в этих местах можно будет находиться только в масках.

Министр добавил, что также открываются бассейны.

Изменения войдут в силу с будущей пятницы и будут действовать две недели.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. В стране закрыты рестораны, бары, кафе, они могут обслуживать клиентов только на вынос. Не работают бассейны, тренажерные залы, отели. Запрещены собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице. С 1 февраля правительство пошло на некоторые облегчения режима эпидемии. В частности, открылись торговые центры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам
Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам
5 февраля 2021 г. 16:27
В результате нападения в Шотландии погибли три человека
В результате нападения в Шотландии погибли три человека
5 февраля 2021 г. 15:51
В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство
В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство
5 февраля 2021 г. 13:57
ВОЗ обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса
ВОЗ обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса
5 февраля 2021 г. 10:26
Перестрелка в США, погиб полицейский
ВидеоПерестрелка в США, погиб полицейский
5 февраля 2021 г. 08:08
Британия выслала из страны китайских шпионов
Британия выслала из страны китайских шпионов
5 февраля 2021 г. 07:15
Столтенберг назвал Турцию ценным союзником НАТО
Столтенберг назвал Турцию ценным союзником НАТО
5 февраля 2021 г. 05:56
Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID
Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID
5 февраля 2021 г. 04:07
Трамп не будет выступать на процессе по импичменту
Трамп не будет выступать на процессе по импичменту
5 февраля 2021 г. 03:12
США повысят лимит на прием беженцев
США повысят лимит на прием беженцев
5 февраля 2021 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi