В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Изменения войдут в силу с будущей пятницы и будут действовать две недели

В Польше через неделю откроется доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры. Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр культуры и спорта страны Петр Глиньский.



"С 12 февраля заработают кинотеатры, театры, филармонии, оперы, а также спортивные объекты на открытом пространстве – стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны", – сказал Глиньский. Он отметил, что в этих местах можно будет находиться только в масках.

Министр добавил, что также открываются бассейны.

Изменения войдут в силу с будущей пятницы и будут действовать две недели.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. В стране закрыты рестораны, бары, кафе, они могут обслуживать клиентов только на вынос. Не работают бассейны, тренажерные залы, отели. Запрещены собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице. С 1 февраля правительство пошло на некоторые облегчения режима эпидемии. В частности, открылись торговые центры.