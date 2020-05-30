​В Польше с субботы станет возможным выходить на улицу без масок

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, польское правительство вводит уже третий этап смягчения режима эпидемии, который до сих пор действует в республике.

Напомним, что с 16 апреля жители Польши были обязаны в общественных местах, в том числе на улице, носить маски или платки, закрывающие рот и нос.

Теперь жители страны смогут находиться на улице с открытым лицом, но лишь при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Если такое расстояние не соблюдается, ношение масок останется обязательным. Без маски можно находиться и в закрытых помещениях, если там есть возможность сохранять двухметровую дистанцию между людьми. При этом в некоторых общественных местах, в частности, в магазинах, кинотеатрах, ношение маски или платка останется обязательным.

Отменяют в Польше и другие ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов, а с 6 июня разрешается открыть кинотеатры, бассейны, филармонии. Хотя кинотеатры возобновят работу, их заполняемость не должна превышать 50% посадочных мест. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек. Закрытыми пока останутся дискотеки и клубы.