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В Польше разоблачили агентов РФ, планировавших взрывать поезда

В Польше разоблачили агентов РФ, планировавших взрывать поезда В Польше разоблачили российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах, в поездах, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью.
Другие страны
19 июля 2023 г. 13:57
В Польше разоблачили агентов РФ, планировавших взрывать поезда

В Польше разоблачили российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах, в поездах, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Polska.

Сообщается, что риск непосредственного выполнения таких диверсий и побудил польские спецслужбы начать аресты.

"Риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", - рассказал анонимный собеседник, который знаком с материалами дела.

Также журналисты узнали, что сеть российских агентов была довольно "свежей", ее создали еще в начале текущего года. Агенты напрямую от России получали указания, а оплату за выполнение задач получали в криптовалюте.

Как отмечает издание, разоблаченная сеть агентов считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.

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Версия на азербайджанском языке Polşada qatarları partlatmağı planlaşdıran rus casus şəbəkəsi ifşa edilib

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