​В Польше проводятся президентские выборы

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 по бакинскому времени) и закроются в 21:00 (22:00 по бакинскому времени). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно – по почте.

На пост президента Польши претендуют 11 кандидатов: действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда; кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей); глава Союза труда, политик левых взглядов, Вальдемар Витковский.