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В Польше проходит голосование на выборах в органы местного самоуправления

В Польше проходит голосование на выборах в органы местного самоуправления В Польше проходит первый тур выборов в органы местного самоуправления.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 11:18
В Польше проходит голосование на выборах в органы местного самоуправления

В Польше проходит первый тур выборов в органы местного самоуправления.

Как передает Report, всего по всей стране образовано 31 460 участков, голосование проходит с 7:00 до 21:00.

На выборах зарегистрировано почти 190 тысяч кандидатов, которые баллотируются на должности в органах местного самоуправления. Поляки голосуют за депутатов советов гмин, поветов, городов, воеводских сеймиков, а также за войтов, бургомистров (глав поветов) и мэров.

Второй тур должен состояться через две недели, 21 апреля, если кандидаты не наберут по крайней мере 50% голосов в первом туре.

Местные выборы станут первым избирательным испытанием для коалиционного правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском почти через четыре месяца после прихода к власти.

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Версия на азербайджанском языке Polşada yerli seçkilər keçirilir

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