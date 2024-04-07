В Польше проходит голосование на выборах в органы местного самоуправления

В Польше проходит первый тур выборов в органы местного самоуправления.

В Польше проходит первый тур выборов в органы местного самоуправления.

Как передает Report, всего по всей стране образовано 31 460 участков, голосование проходит с 7:00 до 21:00.

На выборах зарегистрировано почти 190 тысяч кандидатов, которые баллотируются на должности в органах местного самоуправления. Поляки голосуют за депутатов советов гмин, поветов, городов, воеводских сеймиков, а также за войтов, бургомистров (глав поветов) и мэров.

Второй тур должен состояться через две недели, 21 апреля, если кандидаты не наберут по крайней мере 50% голосов в первом туре.

Местные выборы станут первым избирательным испытанием для коалиционного правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском почти через четыре месяца после прихода к власти.