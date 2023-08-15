В Польше провели крупнейший военный парад

Власти Польши провели крупнейший военный парад со времен Холодной войны.

Власти Польши провели крупнейший военный парад со времен Холодной войны.

Как передает Report , об этом сообщает Deutsche Welle.

Состоявшийся парад был приурочен к годовщине Варшавской битвы 1920 года, известной также как "Чудо на Висле". "15 августа — это не только возможность почтить память героев победоносной битвы за Варшаву Это также идеальный день, чтобы показать нашу силу, показать, что мы создали мощные вооруженные силы, которые без колебаний будут эффективно защищать наши границы", — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В параде приняло участие около двух тысяч польских солдат и стран НАТО, а также 200 единиц боевой техники. В частности, были продемонстрированы вертолеты Black Hawk, самолеты F-16 и FA-50, американские танки M1A1 Abrams, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, мобильные артиллерийские системы HIMARS, системы ПВО Patriot, а также польские боевые машины Borsuk.