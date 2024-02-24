В Польше протестующие временно прекратили блокировку КПП на границе с Украиной

Польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска на границе с Украиной "Устигул-Зосин".

Польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска на границе с Украиной "Устигул-Зосин".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Государственной пограничной службы Польши.

С утра 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке.

"У остальных пунктов пропуска с Польской стороны на Украино-Польской границе протестующие продолжают ограничения движения грузовых транспортных средств", - добавляет пресс-служба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.