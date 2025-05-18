В Польше пройдет первый тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов пройдет в Польше.

Первый тур президентских выборов пройдет в Польше.

Как передает Report , для победы в нем кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей (50%+1 голос).

Второй тур (при необходимости) назначен на 1 июня. Зарегистрировано почти 29 млн избирателей, будет открыто 32 тыс. участков для голосования. За границей смогут проголосовать более 500 тыс. поляков на 511 участках, в США в связи с разницей во времени голосование началось еще в субботу, 17 мая. В Польше избирательные участки откроются 18 мая в 07:00 (09:00 по бакинскому времени) и закроются в 21:00 (23:00 по бакинскому времени), сразу после их закрытия ведущие телеканалы представят результаты экзитполов, подготовленных социологической службой Ipsos.

На пост главы государства претендуют 13 человек - это повторение рекорда, установленного на президентских выборах в 1995 году. Среди них шесть кандидатов зарегистрированы как беспартийные, остальные семь представляют различные партии и объединения. Это разделение является условным, поскольку "независимого кандидата" Кароля Навроцкого официально поддерживает главная оппозиционная партия "Право и справедливость" (ПиС), а зарегистрированная как беспартийная Магдалена Беят стала кандидатом от партии "Левые".

Согласно опросам, ни один из участников президентской гонки не пользуется достаточной поддержкой, чтобы победить в первом туре. Наибольшие шансы на прохождение во второй тур имеют кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддержанный ПиС. На третьем месте кандидат от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен.