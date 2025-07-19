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В Польше произошла авария в системе управления полетами

В Польше произошла авария в системе управления полетами В связи с аварией в системе управления воздушным движением Польши приостановлены взлеты самолетов со всех аэродромов страны.
Другие страны
19 июля 2025 г. 16:55
В Польше произошла авария в системе управления полетами

В связи с аварией в системе управления воздушным движением Польши приостановлены взлеты самолетов со всех аэродромов страны.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом 19 июля сообщила пресс-секретарь аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон.

По ее словам, сбой произошел в информационных системах польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).

"Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Безопасность пассажиров и экипажей остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией и будем держать вас в курсе любых изменений", — приводит ее слова агентство Onet.

Она подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом. Представитель воздушной гавани добавила, что ситуация отслеживается, пассажиров будут держать в курсе всех изменений.

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