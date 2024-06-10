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В Польше произошел взрыв на оружейном заводе

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе На заводе по производству вооружений компании Mesko S.A. в городе Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши произошел взрыв, в результате чего погиб человек.
Другие страны
10 июня 2024 г. 15:20
В Польше произошел взрыв на оружейном заводе

На заводе по производству вооружений компании Mesko S.A. в городе Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанции RMF24 директор завода Эльжбета Шренявская.

"Взрыв произошел в центре ракетного топлива, который несколько лет назад был введен в эксплуатацию", - заявила Шренявская.

По данным радиостанции, в помещении, где произошел взрыв, находились трое человек. Один из них вышел из помещения самостоятельно, двоим была оказана медицинская помощь. В итоге один из пострадавших умер от полученных ран.

О причинах инцидента не сообщается. На всей площади объекта велось видеонаблюдение.

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