В Польше произошел взрыв на оружейном заводе

На заводе по производству вооружений компании Mesko S.A. в городе Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

На заводе по производству вооружений компании Mesko S.A. в городе Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанции RMF24 директор завода Эльжбета Шренявская.

"Взрыв произошел в центре ракетного топлива, который несколько лет назад был введен в эксплуатацию", - заявила Шренявская.

По данным радиостанции, в помещении, где произошел взрыв, находились трое человек. Один из них вышел из помещения самостоятельно, двоим была оказана медицинская помощь. В итоге один из пострадавших умер от полученных ран.

О причинах инцидента не сообщается. На всей площади объекта велось видеонаблюдение.