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В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог

В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 14:19
В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог

Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"В 8 утра в Катовице начался протест на путях против увольнений в PKP Cargo i PKP Cargotabor. Более 100 человек блокируют проходящую через центр города железнодорожную линию", - сказано в сообщении.

Организаторы утверждают, что они исчерпали все возможности для решения проблемы путем переговоров и не видят другого выхода, кроме протеста. Из-за блокады путей многие пассажиры и коммерческие предприятия столкнулись с логистическими сложностями. Поезда следуют в объезд.

PKP Cargo и PKP Cargotabor решили уволить около 30% сотрудников. Это почти 5 тысяч человек. На такой шаг компании приходится идти из-за финансовых сложностей, вызванных потерей рынка, контрактов и высокой конкуренцией.

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