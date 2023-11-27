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В Польше привели к присяге правительство Матеуша Моравецкого

В Польше привели к присяге правительство Матеуша Моравецкого Правительство Матеуша Моравецкого приведено к присяге в Польше. Церемония прошла в президентском дворце в столице в присутствии главы государства Анджея Дуды.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 20:52
В Польше привели к присяге правительство Матеуша Моравецкого

Правительство Матеуша Моравецкого приведено к присяге в Польше. Церемония прошла в президентском дворце в столице в присутствии главы государства Анджея Дуды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает в прямом эфире телеканал TVP INFO.

Сообщается, что в новом кабинете 17 министров вместо 27, которые были в прежнем правительстве. Восемь министерских кресел заняли женщины. Единственным министром, перешедшим в новый кабинет из прежнего правительства, стал глава Минобороны Мариуш Блащак.

Главой МВД стал Павел Шефернакер, МИД возглавил Шимон Шинковский вел Сенк. Пост министра юстиции получил Марчин Вархол, министром сельского хозяйства стала Анна Гембицкая. Дорота Боемская стала главой министерства семьи и общественной политики, Доминика Хорощиньская получила в ведение министерство культуры и национального наследия. Главой министерства финансов назначен Анджей Коштовняк, министром образования и науки стал Кшиштоф Щурский. Данута Дмовска-Анджейук получила министерство спорта, а Ева Краевская стала министром национального здравоохранения.

Приняв присягу новых министров, Анджей Дуда отметил, что "это рекорд, в правительстве Польши никогда не было так много женщин".

Через две недели кабинет Матеуша Моравецкого должен получить вотум доверия в Сейме (нижней палате парламента). Если этого не произойдет, право выдвигать новых министров получат депутаты Сейма.

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