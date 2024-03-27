В Польше приостановили все учения после гибели пятого военного

В Польше приостановили все военные учения после того, как в Татрах погиб военнослужащий спецназа.

В Польше приостановили все военные учения после того, как в Татрах погиб военнослужащий спецназа.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники", - сказано в сообщении. Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Минобороны сообщает, что приказ о приостановке учений не касается "действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат".

СМИ сообщают о том, что это уже пятый случай гибели военнослужащего на учениях в этом месяце в Польше.