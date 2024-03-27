О нас

В Польше приостановили все учения после гибели пятого военного

В Польше приостановили все учения после гибели пятого военного В Польше приостановили все военные учения после того, как в Татрах погиб военнослужащий спецназа.
Другие страны
27 марта 2024 г. 11:10
В Польше приостановили все учения после гибели пятого военного

В Польше приостановили все военные учения после того, как в Татрах погиб военнослужащий спецназа.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники", - сказано в сообщении. Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Минобороны сообщает, что приказ о приостановке учений не касается "действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат".

СМИ сообщают о том, что это уже пятый случай гибели военнослужащего на учениях в этом месяце в Польше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
25 марта 2024 г. 18:31
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi