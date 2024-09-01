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В Польше при наезде погибли три человека

В Польше при наезде погибли три человека Три человека погибли, еще двое пострадали в результате наезда пьяного водителя на две группы пешеходов в Магнушеве неподалеку от столицы Польши.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 16:34
В Польше при наезде погибли три человека

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате наезда пьяного водителя на две группы пешеходов в Магнушеве неподалеку от столицы Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PAP.

"В результате происшествия погибли три человека. Женщина и мужчина, личность которых пока не установлена, умерли на месте, 55-летняя женщина умерла позднее в больнице. Пострадавшие - 55-летняя женщина и 37-летний мужчина - доставлены в больницу", - приводит агентство слова представителя полиции Марчина Савицкого.

Виновник наезда задержан. Уровень содержания алкоголя в его крови составил 1,5 промилле.

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