В Польше при наезде погибли три человека

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате наезда пьяного водителя на две группы пешеходов в Магнушеве неподалеку от столицы Польши.

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате наезда пьяного водителя на две группы пешеходов в Магнушеве неподалеку от столицы Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PAP.

"В результате происшествия погибли три человека. Женщина и мужчина, личность которых пока не установлена, умерли на месте, 55-летняя женщина умерла позднее в больнице. Пострадавшие - 55-летняя женщина и 37-летний мужчина - доставлены в больницу", - приводит агентство слова представителя полиции Марчина Савицкого.

Виновник наезда задержан. Уровень содержания алкоголя в его крови составил 1,5 промилле.