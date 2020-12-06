В Польше потребовали признать незаконной Коммунистическую партию

Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП).

Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье на официальном сайте.

По информации Генпрокуратуры, соответствующие действия были предприняты по просьбе физических лиц. "В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией", - указано в сообщении.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в Польше. "Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в "принудительной национализации и коллективизации", - подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следователей, в официальной программе партии утверждается, среди прочего, что "пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов", "чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью". Помимо этого, польская Генпрокуратура подвергла критике тот факт, что КПП выражает восхищение политической системой Советского Союза, советскими руководителями и действиями Красной армии, а также не осуждает Катынскую трагедию.

Как напомнили в польской Генпрокуратуре, согласно положениям 13 статьи Конституции Польши, существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах, запрещено. Запрещается также существование политических партий, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства или обеспечивает конфиденциальность структур или членства.

"Генеральный прокурор решил, что цели и деятельность Коммунистической партии Польши должны считаться неконституционными, а ее деятельность должна быть остановлена", - резюмировали в польской прокуратуре.