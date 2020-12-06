О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Польше потребовали признать незаконной Коммунистическую партию

В Польше потребовали признать незаконной Коммунистическую партию Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП).
Другие страны
6 декабря 2020 г. 19:18

Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье на официальном сайте.

По информации Генпрокуратуры, соответствующие действия были предприняты по просьбе физических лиц. "В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией", - указано в сообщении.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в Польше. "Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в "принудительной национализации и коллективизации", - подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следователей, в официальной программе партии утверждается, среди прочего, что "пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов", "чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью". Помимо этого, польская Генпрокуратура подвергла критике тот факт, что КПП выражает восхищение политической системой Советского Союза, советскими руководителями и действиями Красной армии, а также не осуждает Катынскую трагедию.

Как напомнили в польской Генпрокуратуре, согласно положениям 13 статьи Конституции Польши, существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах, запрещено. Запрещается также существование политических партий, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства или обеспечивает конфиденциальность структур или членства.

"Генеральный прокурор решил, что цели и деятельность Коммунистической партии Польши должны считаться неконституционными, а ее деятельность должна быть остановлена", - резюмировали в польской прокуратуре.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi