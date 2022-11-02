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В Польше построят первую атомную электростанцию

В Польше построят первую атомную электростанцию 2 ноября Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупных атомных электростанций. Первую АЭС будут строить в партнерстве с США, а запустить ее планируют уже в 2033 году.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 20:55
В Польше построят первую атомную электростанцию

2 ноября Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупных атомных электростанций. Первую АЭС будут строить в партнерстве с США, а запустить ее планируют уже в 2033 году.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства климата и окружающей среды Польши.

Глава министерства Анна Москва заявила, что атака РФ на Украину ставит энергетику Европы в сложное положение, поэтому выбирать партнера для реализации Польской ядерно-энергетической программы нужно было как можно скорее.

В постановлении Совета министров говорится, что первая атомная электростанция в Польше будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000.

"Работаем по графику. Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции", - заявила она.

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