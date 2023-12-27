В Польше полиция вошла в здание агентства РАР, блокированное депутатами

Полиция вошла в центральное здание польского информационного агентства РАР (Polska Agencja Prasowa), чтобы составить список блокировавших его депутатов Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Полиция вошла в центральное здание польского информационного агентства РАР (Polska Agencja Prasowa), чтобы составить список блокировавших его депутатов Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал WPolityce.pl.

По его информации, полицейские потребовали информацию о точном количестве депутатов в здании и их фамилии.

На прошлой неделе министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич, назначенный новым премьер-министром Дональдом Туском, уволил руководителей РАР и государственного телеканала Telewizja Polska, поставив на их места своих кандидатов. С этими решениями не согласились депутаты ПиС, которые вошли в здание агентства и начали его блокаду, назвав акцию "дежурством в защиту демократии".

Новым руководителем агентства был назначен Томаш Сыгут. Однако подконтрольный ПиС Совет национальных СМИ не согласился с этим назначением и провозгласил директором агентства Михала Адамчика.