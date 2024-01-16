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В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной

В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта.
Другие страны
16 января 2024 г. 15:34

Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

"Мы подписали соглашение, которое состоит из семи пунктов, эффектом которого будет прекращение блокады на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", - сказал он.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков за исключением для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в Украине после февраля 2022 года.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки зерна из Украины. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС.

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