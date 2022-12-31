В Польше планируют в 2023 году приравнять электронный паспорт к пластиковой ID-карте

Правительство Польши рассчитывает, что уже в первом квартале 2023 года Сейм примет закон об электронном удостоверении личности mObywatel, который будет предусматривать приравнивание его статуса к пластиковой ID-карте.

Правительство Польши рассчитывает, что уже в первом квартале 2023 года Сейм примет закон об электронном удостоверении личности mObywatel, который будет предусматривать приравнивание его статуса к пластиковой ID-карте.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский.

"Рассчитываю на то, что законопроект о приложении mObywatel, который предусматривает, среди прочего, приравнивание электронного документа к пластиковой ID-карте, в ближайшее время поступит в Сейм", - сказал он.

Законопроект о mObywatel ранее был передан на заседание Постоянного комитета правительства. Если он вступит в силу, то электронный документ в mObywatel будет приравнен к пластиковому документу. Исключение составит подтверждение личности при оформлении новой ID-карты.

Также законопроект предусматривает расширение функционала mObywatel, в частности автоматическое "подтягивание" определенных данных при заполнении заявок после введения идентификационного налогового номера PESEL.

"В государственных реестрах есть очень много данных. Электронная форма, в отличие от бумажной, не должна требовать внесения данных, которые уже есть о нас в ведомстве. Примером этого являются недавние функции, запущенные в приложении (mObywatel), как-то заявки на получение льгот на уголь, льгот на другие источники тепла, или заявки на приобретение угля по льготной цене", - пояснил Цещинский.

Приложение mObywatel, благодаря которому личность человека в Польше можно проверять с помощью смартфона, было представлено министерством цифровизации страны еще в 2017 году.