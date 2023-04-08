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В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64

В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64 В Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 02:47
В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64

В Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), центр открыли в рамках соглашения между PGZ и "Укроборонпромом". Там будут заниматься ремонтом, обслуживанием, поддержанием боеспособности и восстановлением танков Т-64.

В перспективе планируется сотрудничество и по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, которые Польша передала Украине. Также рассматривается возможность проведения совместных работ по обслуживанию танков Leopard 2.

В PGZ добавляют, что после реализации программы модернизации танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт для обслуживания такой техники.

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Версия на азербайджанском языке Polşada Ukraynanın “T-64” tanklarının təmiri mərkəzi açılıb

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