В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64

В Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.

В Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), центр открыли в рамках соглашения между PGZ и "Укроборонпромом". Там будут заниматься ремонтом, обслуживанием, поддержанием боеспособности и восстановлением танков Т-64.

В перспективе планируется сотрудничество и по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, которые Польша передала Украине. Также рассматривается возможность проведения совместных работ по обслуживанию танков Leopard 2.

В PGZ добавляют, что после реализации программы модернизации танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт для обслуживания такой техники.