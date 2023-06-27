В Польше откроют сервисный центр для танков Abrams

В польском городе Познань будет открыт сервисный центр для танков американского производства Abrams.

В польском городе Познань будет открыт сервисный центр для танков американского производства Abrams.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, известно, что центр намерен открыть польский производитель вооружения Polska Grupa Zbrojeniowa. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году, а также увеличить затраты на оборону до 4% ВВП.

Уже было заказано 250 самых современных боевых танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.

"Как надежный партнер для армии мы отвечаем за поддержку подразделений путем обеспечения эффективности каждого типа оборудования, которое используется польской армией или начинает использоваться", - заявил исполнительный директор PGZ Себастьян Хвалек.