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В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди

В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тыс. злотых ($70 тыс.) за вакцинацию от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди.
Другие страны
5 января 2021 г. 15:07
В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тыс. злотых (70 тыс. долларов США) за вакцинацию от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, "это были намеренные действия". "Эти лица были неверно заявлены", - сказал он, подчеркнув, что они были записаны как врачи, которых прививают в первую очередь.

"Нарушения, обнаруженные только в первый день [проверок], являются основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тыс. злотых ($70 тыс.)", - отметил министр. "Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации", - указал Недзельский. Как подчеркнул министр, объем наказания может измениться за счет сокращения финансирования.

Скандал вокруг вакцинации вне очереди знаменитостей и политиков разгорелся в Польше в первых числах января. Прививки были сделаны, в частности, евродепутату Лешеку Миллеру и известной актрисе Кристине Янде. Причастные объяснили свои действия тем, что им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае их отказа пропадут.

Процесс вакцинации начался в Польше 27 декабря. Прививки уже сделали 85 тыс. человек, в страну поступило 670 тыс. доз вакцины. С 15 января в список на вакцинацию начнут записывать всех желающих. Прививки делают на бесплатной и добровольной основе. Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, подтверждающие вакцинацию и дающие возможность не соблюдать ряд действующих ограничений.

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Версия на английском языке Celebrity vaccinations causes public outrage in Poland

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