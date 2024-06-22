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В Польше оппозиция начнет сбор подписей для референдума о выходе из миграционного пакта ЕС

В Польше оппозиция начнет сбор подписей для референдума о выходе из миграционного пакта ЕС Крупнейшая оппозиционная и бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) начнет в сентябре сбор подписей в пользу проведения в стране референдума об одностороннем отказе от выполнения миграционного пакта ЕС.
Другие страны
22 июня 2024 г. 17:43
В Польше оппозиция начнет сбор подписей для референдума о выходе из миграционного пакта ЕС

Крупнейшая оппозиционная и бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) начнет в сентябре сбор подписей в пользу проведения в стране референдума об одностороннем отказе от выполнения миграционного пакта ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в на официальной странице партии в соцсети "Х".

"Начиная с сентября, мы будем собирать подписи для проведения нового референдума по вопросу выхода из миграционного пакта", - приводятся слова председателя Ярослава Качинского.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза.

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Версия на азербайджанском языке Polşa müxalifəti Aİ-nin miqrasiya paktından çıxmaq üçün referendum keçirməyə çağırır

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