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В Польше ограбили и убили гражданку Украины

В Польше ограбили и убили гражданку Украины В Польше ограбили и убили гражданку Украины, которая приехала на заработки.
Другие страны
23 января 2022 г. 10:22
В Польше ограбили и убили гражданку Украины

В Польше ограбили и убили гражданку Украины, которая приехала на заработки.

Как передает Report, об этом сообщает портал “berdichev.biz”.

Женщина направлялась на работу в ночную смену 18 января, когда неизвестный мужчина ударил ее по голове тяжелым предметом и ограбил.

По словам дочери погибшей, тело всю ночь пролежало на улице под дождем, утром его увидели прохожие и вызвали полицию. Сейчас девушка собирает деньги, чтобы перевезти погибшую мать на Украину и похоронить.

Подозреваемый в убийстве пока не найден.

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Версия на азербайджанском языке Polşada ukraynalı qadın qarət edilərək öldürülüb

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