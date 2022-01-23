В Польше ограбили и убили гражданку Украины, которая приехала на заработки.
Как передает Report, об этом сообщает портал “berdichev.biz”.
Женщина направлялась на работу в ночную смену 18 января, когда неизвестный мужчина ударил ее по голове тяжелым предметом и ограбил.
По словам дочери погибшей, тело всю ночь пролежало на улице под дождем, утром его увидели прохожие и вызвали полицию. Сейчас девушка собирает деньги, чтобы перевезти погибшую мать на Украину и похоронить.
Подозреваемый в убийстве пока не найден.