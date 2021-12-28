В Польше объявили в розыск сбежавшего в Беларусь солдата

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Беларусь.
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"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.
Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".