В Польше объявили в розыск сбежавшего в Беларусь солдата

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Беларусь.

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.

Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".