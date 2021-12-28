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В Польше объявили в розыск сбежавшего в Беларусь солдата

В Польше объявили в розыск сбежавшего в Беларусь солдата Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Беларусь.
Другие страны
28 декабря 2021 г. 07:48
В Польше объявили в розыск сбежавшего в Беларусь солдата

Польская прокуратура объявила в розыск солдата Войска польского Эмиля Чечко, который сбежал в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

"Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч", - рассказал прокурор.

Он уточнил, что объявление в розыск означает, что "любой орган, например полиция или военная жандармерия, могут задержать данного человека и передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор".

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