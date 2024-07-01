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В Польше объявили в розыск бывшего сенатора за издевательство над животными

В Польше объявили в розыск бывшего сенатора за издевательство над животными Экс-сенатор от бывшей правящей партии Польши "Право и справедливость" (2017-2023) Вальдемар Бонковский объявлен в розыск после того, как в назначенный срок он не явился в тюрьму для отбытия там трехмесячного заключения.
Другие страны
1 июля 2024 г. 11:57
В Польше объявили в розыск бывшего сенатора за издевательство над животными

Экс-сенатор от бывшей правящей партии Польши "Право и справедливость" (2017-2023) Вальдемар Бонковский объявлен в розыск после того, как в назначенный срок он не явился в тюрьму для отбытия там трехмесячного заключения.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Polsat.

"Ордер на арест действует на территории всей страны. Это значит, что полиция должна найти и задержать Бонковского и доставить его в ближайший следственный изолятор", - цитирует телеканал представителя окружного суда в Гданьске Мариуша Кажмерчака.

25 июня суд приговорил политика к трем месяцам тюрьмы и году общественных работ за издевательство над собакой, которую он тащил на поводке за своим едущим автомобилем. В результате пес погиб. Сцену сумел заснять на телефон один из автомобилистов и это видео стало основой для обвинения.

Бонковский был выбран в Сенат (верхняя палата парламента Польши) в 2015 году от партии "Право и справедливость". В 2018 году он был исключен из партии ее лидером Ярославом Качиньским за антисемитские высказывания.

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