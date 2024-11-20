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В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли

В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли Два человека погибли в результате обрушения крыши старого депо польской транспортной компании PKS (Przedsi biorstwo Komunikacji Samochodowej) в городе Млава к северу от Варшавы. Еще семеро находится под завалами.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 16:32
В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли

Два человека погибли в результате обрушения крыши старого депо польской транспортной компании PKS (Przedsi biorstwo Komunikacji Samochodowej) в городе Млава к северу от Варшавы. Еще семеро находится под завалами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

Ранее интернет-портал remiza.pl собщал о гибели одного человека и травмах двоих, затем это число возросло. "Рухнула крыша депо. Два человека погибли", - цитирует портал представителя полиции Яцека Дрыля.

По словам директора местной больницы Лукаша Томасика, под завалами находятся еще семь человек. Их состояние пока неизвестно.

На место происшествия прибыли три медицинских вертолета, девять экипажей спасательной службы и кинологи с собаками. Идет разбор завалов.

Сообщается, что крыша обрушилась при проведении ремонтных работ.

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