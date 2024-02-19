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В Польше обнаружили под домом неразорвавшийся снаряд

В Польше обнаружили под домом неразорвавшийся снаряд Семья в городе Сухеднюв обнаружила под домом неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 21:10
В Польше обнаружили под домом неразорвавшийся снаряд

Семья в городе Сухеднюв обнаружила под домом неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RMF24, снаряд был найден в пятницу во время ремонта. Полиция, прибывшая на место, подтвердила, что это неразорвавшийся снаряд весом 50 кг, который пролежал под домом, вероятно, со времен Второй мировой войны. Саперы забрали снаряд для утилизации.

Как указал житель дома, историю о том, что под домом может находиться бомба, он слышал от своей бабушки. По ее словам, в 1945 году снаряд упал на дом, пробил крышу, пол и увяз в земле. Было решено, что он не представляет опасности, поэтому вытаскивать его не стали.

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Версия на английском языке Unexploded WWII bomb found underneath family home in Poland

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