В Польше непогода привела к гибели пяти человек

Сильный ветер на юге Польши повалил деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.

Сильный ветер на юге Польши повалил деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.

Как передает Report со ссылкой на AP, спикер пожарной службы региона сказал, что две женщины и 6-летний ребенок скончались в городе Рабка-Здруй.

Кроме того, одна женщина погибла, когда дерево упало на ее автомобиль в городе Закопане у подножия Татр. Другое дерево в том же городе убило ребенка.

Местные власти предупредили об опасном ветре, скорость которого достигает не менее 100 км/ч и закрыла горные маршруты в Татранском национальном парке.