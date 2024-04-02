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В Польше непогода привела к гибели пяти человек

В Польше непогода привела к гибели пяти человек Сильный ветер на юге Польши повалил деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 07:10
В Польше непогода привела к гибели пяти человек

Сильный ветер на юге Польши повалил деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.

Как передает Report со ссылкой на AP, спикер пожарной службы региона сказал, что две женщины и 6-летний ребенок скончались в городе Рабка-Здруй.

Кроме того, одна женщина погибла, когда дерево упало на ее автомобиль в городе Закопане у подножия Татр. Другое дерево в том же городе убило ребенка.

Местные власти предупредили об опасном ветре, скорость которого достигает не менее 100 км/ч и закрыла горные маршруты в Татранском национальном парке.

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