В Польше не менее девяти человек пострадали из-за взрыва в школе пожарных

Как минимум девять человек получили ожоги различной степени тяжести после взрыва в школе Государственной службы пожарной охраны в городе Познань на западе Польши.

Как минимум девять человек получили ожоги различной степени тяжести после взрыва в школе Государственной службы пожарной охраны в городе Познань на западе Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил радиостанции RMF24 представитель учебного заведения Рафал Выпых.

"Взрыв произошел во время занятий по предмету "Физикохимия горения и средства тушения при использовании устройства, которое определяет температуру воспламенения жидкости", - отметил он.

По данным радиостанции, на занятиях присутствовали 20 учащихся и 2 преподавателя. В результате взрыва 9 человек получили ожоги первой и второй степени тяжести, из них 8 были перевезены в местную больницу.

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники прокуратуры, они выясняют обстоятельства инцидента.