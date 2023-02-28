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В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью

В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик не исключил сценарий, при котором граница с Белоруссией будет полностью закрыта.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 02:39
В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик не исключил сценарий, при котором граница с Белоруссией будет полностью закрыта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил в эфире польского общественного радио.

"Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью. Мы готовы и нацелены на дальнейшие действия, в то же время посмотрим, как будет вести себя белорусская сторона. Мы ждем определенных сигналов".

С 10 февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица на границе с Беларусью. Сейчас на польско-белорусской границе действуют два пункта пропуска: один - для грузового (Козловичи-Кукурыки), другой - для легкового (Брест-Тересполь) транспорта.

С 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

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