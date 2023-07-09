О нас

В Польше наказали судью, который сравнил президента с Муссолини

В Польше наказали судью, который сравнил президента с Муссолини Палата профессиональной ответственности Верховного суда Польши объявила выговор варшавскому судье Ремигиушу П., который сравнил президента Анджея Дуду с фашистским лидером Италии Бенито Муссолини и публично критиковал бывших чиновников.
Другие страны
9 июля 2023 г. 02:50
В Польше наказали судью, который сравнил президента с Муссолини

Палата профессиональной ответственности Верховного суда Польши объявила выговор варшавскому судье Ремигиушу П., который сравнил президента Анджея Дуду с фашистским лидером Италии Бенито Муссолини и публично критиковал бывших чиновников.

Как передает Report, об этом пишет польский портал Onet.

Дело касалось судьи Варшавско-Пражского регионального суда, который публиковал в Facebook оскорбительные сообщения – по крайней мере такими их признал сначала дисциплинарный омбудсмен судей, а затем и суд.

В частности, в 2018 году под постом с фотографией президента Польши Анджея Дуды судья написал: "А он хотел быть похожим на Муссолини". Также он прокомментировал фото журналистки польского общественного вещателя TVP Дануты Голецкой словами: "Дай Бог, чтобы я никогда не был тряпкой".

Дисциплинарный омбудсмен требовал лишить судью полномочий председателя судебной палаты и выездного судьи.

Судья же утверждал, что размещенные им записи были адресованы только его кругу друзей и что их следует рассматривать как частную корреспонденцию – комментарии под фотографиями могли прочитать чуть более 100 человек.

Верховный суд Польши в конце концов постановил, что судья своими сообщениями оскорбил достоинство должности, и признал его виновным в совершении трех дисциплинарных проступков, за что наказал тремя выговорами и, соответственно, совокупным взысканием в виде выговора.

Обосновывая это решение, польский Верховный суд указал, что поведение судьи было нарушением принципа аполитичности и судья должен был ограничить себя в изложении этих взглядов.

Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Палате профессиональной ответственности Верховного суда Польши.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşada Prezidenti Mussolini ilə müqayisə edən hakim cəzalandırılıb

Самое важное

Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi