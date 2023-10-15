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В Польше началось голосование в рамках очередных парламентских выборов и референдума

В Польше началось голосование в рамках очередных парламентских выборов и референдума Очередные парламентские выборы проходят в Польше.
Другие страны
15 октября 2023 г. 09:00
В Польше началось голосование в рамках очередных парламентских выборов и референдума

Очередные парламентские выборы проходят в Польше.

Как сообщает Report, избирательные участки открылись по всей стране в 09:00 по бакинскому времени и закроются в 23:00.

Жителям страны предстоит выбрать 460 депутатов Сейма - нижней палаты парламента - и 100 сенаторов - представителей верхней палаты. В то же время в стране состоится референдум, на котором поляки проголосуют по вопросам продажи государственных активов иностранным организациям, повышения пенсионного возраста и приема тысяч нелегалов в рамках механизма принудительного переселения.

Голосование пройдет и в других странах, где будут работать участки. Отдать свой голос смогут 29,92 млн человек.

Шансы пройти в парламент имеют пять крупнейших политических объединений. Последний опубликованный перед выборами опрос общественного мнения, проведенный исследовательским центром IBRiS, показал, что большинство голосов, вероятно, наберет правящая сейчас в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). Выводы социологов свидетельствуют о том, что за партию власти проголосуют 33,9% граждан.

Крупнейшая оппозиционная "Гражданская коалиция" экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска пользуется поддержкой 27% избирателей. На третье место с результатом около 11% голосов претендует центристское объединение "Третий путь". "Левые" набирают 9,7%. В случае благосклонности электората совокупный результат этих трех партий может дать им шанс конкурировать с партией власти и в будущем претендовать на формирование коалиционного правительства.

Гражданам также предлагается ответить на четыре вопроса: "Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?", "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе восстановление пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?", "Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?", "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией?".

Ожидается, что явка избирателей может быть достаточно высокой. Как сообщили эксперты IBRiS, 58,7% граждан Польши намерены принять участие в голосовании, еще 6% интересуются выборами, но пока не знают, пойдут к урнам или нет. 19,1% поляков точно не будут голосовать, 14,6% пока не собираются участвовать. Остальные затруднились ответить.

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