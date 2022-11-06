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В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО

В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО В Польше начались учения стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) PUMA-2022, в которых задействованы и военные Великобритании и США.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 14:44
В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО

В Польше начались учения стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) PUMA-2022, в которых задействованы и военные Великобритании и США.

Как передает Report, об этом сообщает PAP.

Как рассказал представитель 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслав Липчинский, целью маневров является проверка и улучшение совместной работы союзных войск в планировании, организации и проведении тактических мероприятий. В частности, подразделения войск проверят на готовность к маневренной обороне, медицинской эвакуации и прочему.

В учениях принимают участие почти 2 тыс. военнослужащих бронетанковых войск, артиллеристы, саперы, химики и около 300 единиц техники. По словам Липчинского, один из эпизодов учений предусматривает совместную стрельбу польских танков Leopard, британских Challenger и чешских Т-72.

Отмечается, что в сценарии маневров учитывается «опыт, извлеченный из конфликта» в Украине.

Отметим, что учения продлятся до 9 ноября.

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